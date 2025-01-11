ИИ как ваш карьерный навигатор: Как искусственный интеллект поможет вам сменить работу Ирэн ОрлонскаяРазвитие искусственного интеллекта (ИИ) открывает новые перспективы на рынке труда, особенно для тех, кто ищет работу или хочет сменить профессию.