ИИ как ваш карьерный навигатор: Как искусственный интеллект поможет вам сменить работу Ирэн ОрлонскаяРазвитие искусственного интеллекта (ИИ) открывает новые перспективы на рынке труда, особенно для тех, кто ищет работу или хочет сменить профессию.
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