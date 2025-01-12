Газовые споры: Германия и ЕС против возобновления поставок через "Северный поток"

Директор департамента МИД России Владислав Масленников заявил, что правящая коалиция Германии и Еврокомиссия отвергают возобновление закупок газа через "Северный поток", игнорируя интересы промышленности и граждан ЕС после сентябрьских терактов на трубопроводах.