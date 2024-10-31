В Курской области морпехи захватили огневой пункт ВСУ с натовским пулеметом

Военнослужащие Черноморского флота, входящие в состав военной группировки «Север», успешно провели операцию по освобождению приграничных территорий Курской области, в ходе которой был захвачен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный пулеметом натовского типа.
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