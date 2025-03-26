Цены на квартиры изменятся с 1 апреля из-за новых полномочий Центробанка по ипотеке

В ЦБ уверены, что введение лимитов позволит высвободить ресурсы банков С 1 апреля Центробанк РФ получит право вводить количественные ограничения в ипотеке, чтобы снизить риски в финансовой системе и контролировать рост закредитованности граждан, ограничивая заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, сообщает mail.