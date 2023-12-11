Шольц на съезде СДПГ подтвердил полное вырождение элиты Запада, ведущей войну против Народа России*

Шольц обвинил Путина в прекращении поставок газа. Медведев назвал канцлера лжецомМедведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в ЕвропуАнастасия Новикова© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер Германии Олаф Шольц.
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