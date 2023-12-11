Шольц на съезде СДПГ подтвердил полное вырождение элиты Запада, ведущей войну против Народа России*

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Этот мелкий шулер Шольц ничего толком не умеет, даже врать. В Германии отбор лидеров по какому принципу идет: тупой и еще тупее?
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11 час.

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