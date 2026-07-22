Зеленский скорее всего почувствовал, что давление на него усиливается. Если атаки ВСУ по российской территории продолжатся, стратегическое терпение президента России Владимира Путина может дойти до крайней точки, и в любой момент масштабы конфликта могут значительно вырасти.
Над Киевом нависла тень. Путин уже расставил фигуры для эндшпиля
Комментарии
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Вадим Лебедев
Вот везде говорят что русских не понять, Россию ни кто не понимает... Да мы сами себя не понимаем! - От сюда и много вопросов у нас к самим себе, много вопросов, которые рождают поиск ответов, решений, действий... Да, не всегда наши действия правильны, логичны и адекватны... но мы быстрей к ним адаптируемся и находим выход, что сбивает с толку других.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
им "не понять" ширину русской души. далеко ходить не надо. им не понять, как живут народы России в условиях сильно отличных от других. мы себя понимаем через наше же прошлое, через подвиги и заветы предков. а вот потеря связи времён как раз и порождает "непонимание" поколений, которым приходится начинать с самого начала. перестройка 90х тому пример. мы же там были! вот в этом частном бизИнесе. нашли силы сменить систему и строить нечто лучшее, см. А.Зиновьев о "высшем общественном" про Союз. зачем пошли по чужим следам? предки же предупреждали! - не ходите .., обязательно вляпаетесь... нет, Вадим, дело не в непонимании самих себя, а в отсутствии "стеклянно ясной" (опять Зиновьев) идеи, способной и овладеть массами, и объединить массы. чего сегодня нет. атомизированность на руку только тем, кто действует в паразигме "разделяй и властвуй". веник по одному прутику сломать и ребёнок может, а в связке попробуй!.. действия вторичны, первичны задачи. Георг Кантор - "правильно сформулировать задачу гораздо сложнее, чем её решить"! верно! кто должен формулировать, тем более правильно? уровень академический. а общественности вешается лапша на уши какой-то демократии, да ещё и либеральной. и это не только у нас, это повсеместно. а кто правит мiром? - а мiром правит наднациональный глобальный по форме частный капитал, - кукловоды! они обучались в лучших учебных, они изучают марксистско-ленинскую философию (в отличие от нас), они играют вдолгую. Китай имеет институты, изучающие опыт Союза. мы где?.. Иваны, не помнящие родства?..
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4 н.
Вадим Лебедев
С древних времён и до сих пор, много умных людей - было есть и будет. Много умных, толковых изречений слышали люди. Но вот парадокс мало берётся и воплощается хорошего, применимого к реалиям... Философы всё филосовствуют... но вот к примеру - человечество, больше взяло и воплотило в жизнь, из научной фантастики больше - чем из рассуждений и мудрости философов. Многое у них просто не реально применить, но можно только рассуждать и заниматься гимнастикой ума. - Моё мнение.
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4 н.
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