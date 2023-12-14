Более чем в 20 пострадавших от падения самолета квартир в Ейске до сих пор не завершен ремонт

Более чем в 20 пострадавших от падения самолета квартир в Ейске до сих пор не завершен ремонтПрокуратура проверила ход восстановления многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске, пострадавшего 17 октября 2022 года в результате падения истребителя-бомбардировщика СУ-34.