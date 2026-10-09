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Названы самые оригинальные названия городов России

Названы самые оригинальные названия городов России

РЕН ТВ Дно, Зима, Опочка и Пыталово вошли в список самых оригинальных названий городов России. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Росреестра, сославшись на данные Государственного каталога географических названий.

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