Ученые придумали, как истребить комаров: они сами себя убьют, когда будут спариваться

А что если заразить комаров какой-нибудь болезнью, которую они будут передавать друг другу во время спаривания? Примерно такой ход мысли был у американо-африканской группы ученых, которые задумали истребить малярийных комаров.
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