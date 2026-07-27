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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колуилл о работе с Алонсо: «Иногда завидую его идеальным пасам на тренировках – мастерство не уходит. Он учит «Челси» играть в креативный атакующий футбол»

Защитник « Челси » Ливай Колуилл высказался о работе с новым тренером Хаби Алонсо . «Мы очень гордимся тем, что играем под его руководством.

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