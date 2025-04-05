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Царьград

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Ушедшая за мужем на фронт ростовчанка погибла на СВО

Ушедшая за мужем на фронт ростовчанка погибла на СВО

У супругов были позывные "Гром" и "Молния".В зоне специальной военной операции погибла Ольга Греховодова, известная как "Молния".

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Комментарии
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Амара Карпова
Светлая память❤️🙏🌹🌹
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