Когда жена намного старше: известные пары, которые не побоялись разницы в возрасте

Когда известная женщина выбирает мужчину заметно младше себя, в соцсетях тут же начинаются споры. Многие сомневаются в искренности таких чувств и пророчат паре скорый разрыв, ведь стереотип о том, что муж должен быть старше, все еще силен.
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