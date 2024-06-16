Православные, международные и шуточные праздники, которые отмечают 17 июня 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСегодня, семнадцатое июня две тысячи двадцать четвёртого года, открывает перед нами новый путь, наполненный важными и увлекательными праздниками, как мирскими, так и религиозными.
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