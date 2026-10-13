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Свищев считает, что Нидерланды нужно лишить международных соревнований

Свищев считает, что Нидерланды нужно лишить международных соревнований

Депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев призвал отобрать у Нидерландов право проведения международных спортивных соревнований за отказ в выдаче виз российским гимнасткам.

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