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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент ФИА о расследовании против себя: «Попытка нанести удар в самое сердце руководства и подорвать основы Федерации»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем обратился в письме к членам Федерации после того, как был оправдан по обеим пунктам обвинений.

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