Как “Ёлка желаний” помогла зазвучать юной певице из Архангельска

Школа голоса “Звучи” помогла девушке из Архангельска исполнить самую заветную мечту.Региональный представитель Молодежного центра Кира Рыженкова, которая руководит школой голоса “Звучи” исполнила самую заветную мечту 17-летней начинающей певицы из Архангельска.
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