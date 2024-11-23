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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПОМОЩЬ РЯДОМ.

ПОМОЩЬ РЯДОМ.

22 ноября 2024 года на базе Государственного учреждения образования ´Санаторный детский сад №12 г. Бобруйска´ состоялось заседание учебно-методического объединения учителей-дефектологов, учителей, осуществляющих образовательный процесс с обучающимися, имеющими аутистические нарушения в учреждениях дошкольного и общего среднего образования по теме ´ .

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