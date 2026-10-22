В США выступили с жестким призывом в адрес главаря киевского режима Зеленского. https://listaj.ru/nezamedlitelno-v-ssha-vystupili-s-zhestkim.
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