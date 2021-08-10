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Попытка нанести обезглавливающий первый удар, после которого не будет связи и некому будет ответить — сорвётся!

Если бы у наших экономистов была хоть капелька мозгов, они бы понимали, что расходы на армию всегда на порядок и даже несколько порядков ниже, чем расходы на войну! Слава богу, что их не очень-то спрашивают, а то была уже одна страна, которая сделала ставка на «мирную экономику»: Владимир Владимирович напомнил как-то главе Казахстана про судьбу Ирака: Пишет Влад Серов Глядя на то, как яростно мечется угасающий на глазах гегемон, ища кого бы ему сожрать, чтобы протянуть ещё хоть несколько лет, становится предельно ясно, что Россию хранит только ядерное оружие! Впрочем… не совсем так.

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