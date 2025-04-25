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Несекретные материалы

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На фронте погиб сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, воевавший в ВДВ России

На фронте погиб сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, воевавший в ВДВ России

▪️Его мать Джулиан Галлина Глосс закончила Военно-морскую академию США, более 30 лет работала в разведке, служила в ВМС США, занимала различные должности в армии, а последние 6 лет работала в ЦРУ, где в феврале 2024 года стала замдиректора по цифровым инновациям.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Жаль  мужчину  с правильными взглядами.
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