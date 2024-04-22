С 1 апреля Общественная палата проводит акцию «Чистые крыши». Общественники со всего региона проверяют социальные объекты – детские сады, школы, поликлиники, учреждения дополнительного образования на наличие снега и наледи на кровлях зданий.
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