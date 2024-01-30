Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске скончался архитектор Мирик Абалян

В Смоленске скончался архитектор Мирик Абалян

«По-новому взглянем на смоленские творения старшего товарища, зная, что его уже нет, а незабываемый след светлой личности остался в произведениях» Не стало выдающегося смоленского архитектора Мирика Абаляна.

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