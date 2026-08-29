Зеленский по Молдавии передвигается зигзагами из-за страха за свою жизнь

Визит Зеленского в Молдавию похож на операцию по перемещению особо охраняемого лица. На трассе от границы до Кишинёва выставили более 40 полицейских постов, а пользователи Сети уже окрестили поездку передвижением "под конвоем".
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