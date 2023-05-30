В Пентагоне заявили, что министр обороны КНР отказался от встречи с Ллойдом Остином

В американской прессе вышла статья, в которой говорится на реакцию оборонного ведомства КНР на предложение о встрече, исходившее от министра обороны США.
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