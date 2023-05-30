Военное обозрение

3 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Не тому радуешься, гнида наглоскунская...Глава МИД Великоб...
  • Дмитрий Фактурович
    Поддерживаю людей, которые это сделали. После Мистралей на французских кораблях нужно резать кабели, пробивать борта ...«Предполагаемый с...
  • Леонид Ла Рошель
    Не пойму - западные лидеры-пидеры и прочие иксперды совсем тупые, не понимают, что Зеля хочет еще и войска НАТОвские ...Из западных комме...

В Пентагоне заявили, что министр обороны КНР отказался от встречи с Ллойдом Остином

В Пентагоне заявили, что министр обороны КНР отказался от встречи с Ллойдом Остином

В американской прессе вышла статья, в которой говорится на реакцию оборонного ведомства КНР на предложение о встрече, исходившее от министра обороны США.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх