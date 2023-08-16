Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту

Служба в пограничных органах – ЭТО ПОЧЕТНО И ДОСТОЙНО! В случае заключения с Вами контракта, вы получаете: денежное довольствие от 40 000 рублей, с последующим ростом по мере получения допусков к различным направлениям профессиональной деятельности; ежемесячные дополнительные выплаты; ежегодную материальную помощь; бесплатную медицинскую помощь, обслуживание, обязательное государственной страхование жизни и здоровья; ежегодный оплачиваемы отпуск – от 45 суток в год с предоставлением времени на дорогу; трудовой стаж засчитывается 1 год службы за 1,5 года (тем самым через 13,5 лет службы возникает право выхода на пенсию); предоставление служебного жилья (либо платы за наем жилого помещения); обеспечение форменным обмундированием и компенсационными выплатами за его использование; включение в накопительно-ипотечную систему военнослужащих, для приобретения жилья (возможность приобретения жилья в любом регионе страны по системе военная ипотека).