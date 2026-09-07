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Татар-информ

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«Эта девочка заслужила»: Россия взяла 11 медалей, Трусова и Тутберидзе довольны

«Эта девочка заслужила»: Россия взяла 11 медалей, Трусова и Тутберидзе довольны

Серебро и рекорды Трусовой на Kinoshita Group Cup 2026, золото Дзепки на третьем этапе Гран-при, триумф юниоров и драма Гуменника: чемпион России упал в короткой, но выдал пять четверных в произвольной.

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