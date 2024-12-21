Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Да уж долбаните вы по этой Мелкобритании "Орешником", что бы от завода что выпускает эти ракеты камне на камне не ост..."Бить Москву" - "...
  • Татьяна Гусева
    Мне интересно только одно: где наш ответ по Киеву? Почему до сих пор жив Зеленский и его свита?"Бить Москву" - "...
  • Василий Васильев
    Как-то сомнительно, что "реакция Кремля на теракт будет очень жёсткой". Ведь "никогда этого не было и вот опять". "Же..."Бить Москву" - "...

В Новосибирске за один день нашли в запертых квартирах тела трёх женщин

В Новосибирске за один день нашли в запертых квартирах тела трёх женщин

Все умершие были в преклонном возрасте, а тревогу забили родственники.Сотрудники новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы сообщили, что за один день в мегаполисе было обнаружено три тела женщин в запертых квартирах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх