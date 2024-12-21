В Новосибирске за один день нашли в запертых квартирах тела трёх женщин

Все умершие были в преклонном возрасте, а тревогу забили родственники.Сотрудники новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы сообщили, что за один день в мегаполисе было обнаружено три тела женщин в запертых квартирах.
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