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«Бэйл вновь все решил. Он никогда нас не подводил». Тренер Уэльса об 1:1 с США

Главный тренер сборной Уэльса подвел итоги матча с США (1:1) на ЧМ-2022. Хавбек валлийцев Гарет Бэйл сравнял счет на 82-й минуте ударом с 11-метрового.

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