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Джа Морэнт тренируется с футболках с надписями «признательность», «возрождение» и «ответственность»

Джа Морэнт тренируется с футболках с надписями «признательность», «возрождение» и «ответственность»

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт готовится к новому сезону НБА, который начнет с 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в социальных сетях.

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