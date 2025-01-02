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  • Ингерман Ланская
    эт вам не с  совдепией в СОИ забавляться. Это РОССИЯ!!!Это страшное пред...
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    а  лучше  всего  запретить  пропаганду  религии!!  а то  опять  гроб  господень  пойдут  отвоевывать)))«Ёлька - эта хара...
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    на  рождество  он  ставил!«Ёлька - эта хара...

Не надо оправдывать порок

А   давайте  во  время    так  называемых  новогодних   каникул (слишком   длинные  они  у  нас,  но   это  уже  другой  вопрос)   поначалу  поговорим  о  чём-то  таком полегче  -  например,  о  порносайтах)))Итак, на "Итогах  года" журналистка  с  телеканала  "Спас"   спросила  у  Президента,  не  пора ограничить  работу    порносайтов.

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