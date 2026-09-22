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ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые

ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые

В результате атаки ВСУ на Самарскую область погиб один человек, ещё четверо получили травмы. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев .

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