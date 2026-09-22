ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые

В результате атаки ВСУ на Самарскую область погиб один человек, ещё четверо получили травмы. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Мендель заявила, ...
- В Латвии погранич...
- ГУР Украины объяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым