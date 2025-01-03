Замначальника ЖКХ в районе ЯНАО оштрафована за проигнорированную просьбу жителя

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Красноселькупского района Татьяна Багаева оштрафована за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
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