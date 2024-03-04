Охлобыстин заверил, что не подаст руки Макаревичу после выступления того для ВСУ

Актер Иван Охлобыстин, известный по сериалу “Интерны”, открыто и прямо заявил, что никогда не подаст руку иностранному агенту Макаревичу, который занял антироссийскую позицию и выступает перед бандеровцами.
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