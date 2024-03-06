Масленица 2024: какого числа, приметы и запреты, рецепты блинов с начинкой

В первый месяц весны в России ежегодно отмечают старинный народный праздник — Масленицу. В масленичную неделю принято с веселыми песнями и плясками провожать зиму и встречать долгожданную весну, в честь которой готовят румяные блины.
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