Арестович прочит Украине повторение «февраля 22-го»

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), считавшийся ранее одним из главных украинских «глашатаев войны», обвинил Запад в неудачах Киева.
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