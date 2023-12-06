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Арестович прочит Украине повторение «февраля 22-го»

Арестович прочит Украине повторение «февраля 22-го»

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), считавшийся ранее одним из главных украинских «глашатаев войны», обвинил Запад в неудачах Киева.

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