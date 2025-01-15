Разведчики группировки войск «Восток» показали захваченные у ВСУ трофеи

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Восток» показали трофейное оружие, брошенное боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления с огневых позиций в районе населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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