Симоньян объяснила, почему демографические меры в России не работают

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что государственные усилия по улучшению демографической ситуации не приносят ожидаемых результатов из-за отсутствия системы яслей.
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