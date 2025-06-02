Симоньян объяснила, почему демографические меры в России не работают

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что государственные усилия по улучшению демографической ситуации не приносят ожидаемых результатов из-за отсутствия системы яслей.