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Стартовал прием заявок на соискание премии «Лучший промышленный дизайн России»

Стартовал прием заявок на соискание премии «Лучший промышленный дизайн России»

В Москве начался прием заявок на соискании премии «Лучший промышленный дизайн России». Она направлена на популяризацию и поддержку промышленного дизайна, привлечение внимания к отечественной визуальной культуре и выявление творческих достижений промпредприятий страны.

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