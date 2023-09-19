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«Оборзели! Флот подарили, а дальше что – мать продадим?»: Как Касатонов пошёл против власти и вернул ЧФ

«Оборзели! Флот подарили, а дальше что – мать продадим?»: Как Касатонов пошёл против власти и вернул ЧФ

Сегодня много говорят о предателях и так мало о героях. Складывается ощущение, что героям нет места в повестке, всё занято предателями.

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Комментарии
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ct
cto talykova
Роль личности в истории!!! Спасибо.
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8 час.
БВ
Борис Выдрин
Великая благодарность и слава народному герою. Россия, русские люди никогда не забудут таких великих людей. Мы также помним стойкость В.И.Илюхина, Льва Рохлина и других борцов за восстановление и сбережение вооруженных сил страны СССР.
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5 час.

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