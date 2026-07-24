Губернатор Рязанской области посетил базу «Полянка» и обсудил молодежную политику

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил туристический слет на базе «Полянка» РГУ им. С.А. Есенина, обсудил поддержку студенческих семей и создание арт-квартала для творческой самореализации молодежи.
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