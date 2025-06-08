Lululemon повышает цены, чтобы выдержать торговые бури Трампа

Канадский бренд спортивной одежды Lululemon сообщил, что намерен частично компенсировать потери от существующих и возможных новых тарифов за счёт умеренного повышения цен на ограниченный ассортимент товаров.
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