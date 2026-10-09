Яна Кривченко поехала в Сеул в последний момент — и стала вице-миссис «Женщины Вселенной»

В Сеуле прошёл финал международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» (Woman Universe). Россию на нём представляла 31-летняя Яна Кривченко — ей достался титул «4-я Вице-миссис» и место в пятёрке сильнейших участниц.
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