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Яна Кривченко поехала в Сеул в последний момент — и стала вице-миссис «Женщины Вселенной»

Яна Кривченко поехала в Сеул в последний момент — и стала вице-миссис «Женщины Вселенной»

В Сеуле прошёл финал международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» (Woman Universe). Россию на нём представляла 31-летняя Яна Кривченко — ей достался титул «4-я Вице-миссис» и место в пятёрке сильнейших участниц.

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