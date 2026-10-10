В Воронеже «Локомотив» ведёт у «Факела» 1:0

«Локомотив» вышел вперёд на 25-й минуте после быстрой атаки и передачи Пиняева. Счёт 1:0.В Воронеже проходит матч РПЛ «Факел» - «Локомотив».
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