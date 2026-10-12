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Зеленский: мы решаем, работают ли НПЗ в РФ, США должны договариваться с нами

Зеленский: мы решаем, работают ли НПЗ в РФ, США должны договариваться с нами Вашингтон должен заключать «дизельную сделку» не с Россией, а с Украиной.

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