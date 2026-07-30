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Царьград

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Истерика в Варшаве: Польша подняла истребители, испугавшись «активности» России

Истерика в Варшаве: Польша подняла истребители, испугавшись «активности» России

Польские военные в очередной раз разыграли привычный сценарий, подняв в воздух дежурные истребители.Как сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики, это было сделано на фоне якобы «активности дальней авиации России» на Украине.

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