Истерика в Варшаве: Польша подняла истребители, испугавшись «активности» России

Польские военные в очередной раз разыграли привычный сценарий, подняв в воздух дежурные истребители.Как сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики, это было сделано на фоне якобы «активности дальней авиации России» на Украине.
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