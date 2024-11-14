Захарова отреагировала на преследования Марин Ле Пен во Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на требование прокуратуры Парижа приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, а два с электронным браслетом.
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