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Захарова отреагировала на преследования Марин Ле Пен во Франции

Захарова отреагировала на преследования Марин Ле Пен во Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на требование прокуратуры Парижа приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, а два с электронным браслетом.

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