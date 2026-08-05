Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Партия "Вместе за Каталонию" отклонила приезд мигрантов из Сеуты

Партия "Вместе за Каталонию" отклонила приезд мигрантов из Сеуты

Представитель партии "Вместе за Каталонию" Мириам Ногерас заявила, что Каталония не готова принимать несовершеннолетних мигрантов из Сеуты из-за недочетов в миграционной политике Испании, а также необходимости получить больше полномочий в миграционных вопросах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии