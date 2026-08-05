Партия "Вместе за Каталонию" отклонила приезд мигрантов из Сеуты

Представитель партии "Вместе за Каталонию" Мириам Ногерас заявила, что Каталония не готова принимать несовершеннолетних мигрантов из Сеуты из-за недочетов в миграционной политике Испании, а также необходимости получить больше полномочий в миграционных вопросах.
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