Партия "Вместе за Каталонию" отклонила приезд мигрантов из Сеуты

Представитель партии "Вместе за Каталонию" Мириам Ногерас заявила, что Каталония не готова принимать несовершеннолетних мигрантов из Сеуты из-за недочетов в миграционной политике Испании, а также необходимости получить больше полномочий в миграционных вопросах.