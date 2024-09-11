Юрий Ильинов

Российские десантники и морпехи освободили от ВСУ часть Курской области Вечером 10 сентября появилась информация, что ВС РФ успешно перешли в контрнаступление против ВСУ в Курской области России. Об этом сигнализирует множество околовоенных пабликов, ссылаясь на сведения с линии фронта. Целый день на этом направлении шли интенсивные бои. На западном участке фронта российским войскам удалось проломить оборону украинских сил и начать продвижение вглубь ранее оккупированной противником территории. По поступающим данным, бойцам 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ и «морпехам» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, входящих в группировку войск «Север», удалось выбить вражеские силы из ряда населенных пунктов упомянутого российского региона. От войск киевского режима были полностью освобождены Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово. Частично ВСУ были выдавлены из Апанасовки и Снагости, там процесс денацификации и демилитаризации активно продолжается. Получается, что за день боев противник потерял контроль практически над 1/8 частью всех ранее захваченных земель Курской области России. Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории российского региона продолжается. При этом Минобороны России пока не комментировала данную информацию. Все описанное требует официального подтверждения.