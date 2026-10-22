Минобороны РФ заявило об ударах по двум подстанциям на Украине. Объекты питали военные производства. Также поражены два сухогруза в Чёрном море, сообщили в ведомстве.
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