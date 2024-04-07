Испанский клуб выиграл Кубок страны впервые за 40 лет

Победителем розыгрыша почетного трофея сезона 2023-2024 стал «Атлетик» из Бильбао. Для «басков» это далеко не первый выигрыш Кубка Испании, на их счету аж 24 таких призов, но в предыдущий раз трофей им доставался ровно четыре десятка лет назад, а именно в сезоне 1983-1984 годов.